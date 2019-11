Skal der etableres et nyt besøgscenter om fyret og geologien? Det skal nu undersøges

RUBJERG:Gennem århundrede har man erfaret, hvordan alt kan sande til på Rubjerg Knude, men hvad med formidlingen af historien om fyret, naturens rasen, kysterosion og Lønstrup Klint - vil den også sande til?

Spørgsmålet er blevet aktuelt, da Vendsyssel Historiske Museum som en besparelse har trukket stikket til Strandfogedgården, hvor man ellers har haft udstillinger om disse emner - netop som interessen for Rubjerg Knude Fyr nåede nye højder på grund af flytningen.

Rådgiver skal findes

Men måske ender det med, at der bliver etableret et formidlingsmæssigt fyrtårn i nærområdet, hvis alt går vel.

Tidligere på året fik Hjørring Kommune således 200.000 kroner fra Realdania som tilskud til en forundersøgelse, der skal undersøge mulighederne for at opføre et besøgscenter om fyret, geologien og naturens luner i området. Hjørring Kommune har doblet op, så der er 400.000 kroner til rådighed.

- Netop nu er vi ved at finde ud af, hvordan forundersøgelsen skal sendes i udbud, oplyser planlægger Bente Mouritzen, Hjørring Kommune.

Hun fortæller, at tidsplanen er som følger: Nu skal rådgiveren findes, og så skal forundersøgelsen udarbejdes inden 30. juni.

Men allerede i foråret kan det være, at byrådet skal tage stilling til, om de første puljer skal søges til en eventuel realisering.

Som mulig placering er et par arealer, kommunen selv ejer: Det ene et fire hektar stort areal lige nord for parkeringspladsen på den ”rigtige” side af vejen, mens det andet er et 16 hektar stort areal syd for p-pladsen - men på den ”forkerte” side af vejen.