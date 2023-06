Trods nordjysk modstand: Aftale om skibe til milliarder underskrevet

NORDJYLLAND:En milliardinvestering i nye skibe til Søværnet er formentlig kommet et skridt nærmere, efter der nu er indgået en konkret aftale om bygning af fem eller seks nye avancerede patruljeskibe til en samlet værdi af cirka fem milliarder kroner.

Fredag skrev Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse og konsortiet Danske Patruljeskibe K/S under på en kontrakt, hvor konsortiet som totalleverandør skal stå i spidsen for bygningen af skibene, hvor det første helt færdige skib skal afleveres i 2029.

De danske værfter - bl.a. Karstensens Skibsværft i Skagen og Orskov Yard i Frederikshavn har tidligere været ude med kraftig kritik af, at Forsvaret på forhånd laver en direkte tildeling af opgaven til et konsortie, der ikke har et værft tilknyttet, og at det, efter værfternes mening, tilsidesætter de gængse udbudsregler.

Men som totalleverandør garanterer Danske Patruljeskibe K/S, at de nye flådefartøjer designes og bygges efter Forsvarets behov, herunder med innovative danske teknologiløsninger, der kan bidrage til den grønne omstilling af Forsvaret.

Bred teknologisk viden

- Det kommer til at involvere både den maritime industri, herunder værfterne, men også andre dele af industrien og bred teknologisk viden. Aftalen bliver således startskuddet for opbygningen af nationale kompetencer, der på sigt vil styrke Danmarks forsyningssikkerhed på det maritime område, siger Hans Schneider, administrerende direktør i Danske Patruljeskibe K/S.

I kølvandet på den indgåede aftale bliver en bred kreds af mulige underleverandører og interesseorganisationer nu indbudt til et indledende møde 17. august. Derefter følger et forprojekt på to år, hvor designet og udformningen af det nye patruljeskib skal på plads. Først om tre år ventes selve bygningen af skibene at starte.

Hvordan er de nordjyske værfters muligheder for at blive en del af det store projekt?

- Forhåbentlig gode, men det afhænger jo meget af den kommende proces og forløbet af forprojektet, siger Hans Schneider.

Administrerende direktør på Orskov Yard, Lars Fischer, har netop i en artikel i Nordjyske udtalt, at værfterne fortsat ser med bekymring på den tildeling, der er foregået til konsortiet, men at der også er store forventninger til opgaver til Søværnet i forbindelse med det kommende forsvarsforlig.

Lars Fischer har ikke yderligere kommentarer til, at der nu er skrevet under på en aftale med totalleverandøren Danske Patruljeskibe K/S, der består af OMT, der designer flådepartøjer, Terma A/S, der udvikler forskellige produkter bl.a. våbensystemer og radarer til flåden samt pensionsselskabet PensionDanmark.