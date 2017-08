Skarpe nordmænd nedlagde Fortuna

FODBOLD: Fortuna Hjørring måtte se sig besejret med 0-3, da norske Vålerenga fredag var på besøg i Hjørring til en testkamp.

Men det resultat var lidt misvisende, mener Fortuna-træner Brian Sørensen.

- Vi spillede en fin kamp, som vi sad på og styrede godt, men Vålerenga er et mere rutineret hold end os, og de straffede de fejl, vi lavede, konstaterer Fortuna-træneren.

I fraværet af landsholdsmålmand Maria Christensen gav Fortuna Hjørring chancen til unge Anna Kaas, der i øjeblikket er til prøvetræning i klubben.

- Hun er vant til at spille 1. division, og der er selvfølgelig et spring til det internationale niveau, vi spillede på i dag, og det skal hun lige vænne sig til. Hun gav nogle farlige returbolde, men havde også nogle udmærkede indgreb, så jeg tror stadig, at det er en spiller, vi gerne vil tilknytte, siger Brian Sørensen.