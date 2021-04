Skarpheden til forskel på Amager

FODBOLD:Vendsyssel FF kunne mest af alt takke sig selv for, at man ikke fik point med fra Amager, da man var på besøg i Sundby Idrætspark mod Fremad Amager. Der var nemlig masser af chancer til vendelboerne, der i den grad havde glemt at tage skarpheden med til hovedstaden.

Det var vel at mærke både offensiv og defensiv skarphed, der i den grad manglede hos VFF. Det blev ildevarslende udstillet efter syv minutters spil, da hjemmeholdets topscorer Kristoffer Munksgaard bragte Fremad Amager i front efter et hjørnespark, som lod en del tilbage at ønske for Vendsyssels opdækning. Anders Bærthelsen missede sit hovedstød, og så steg Kristoffer Munksgaard op og kunne let heade amagerkanerne i front.

Offensivt skortede det ellers ikke på muligheder for Vendsyssel. Blandt de mange gode muligheder kom Lasse Steffensen tættest på at udligne, da han hamrede bolden på stolpen. Tiemoko Konate havde heller ikke den fornødne skarphed, da han i flere tilfælde spillede sig frem til afslutningsmuligheder. Hver gang endte det dog uden udbytte. Enten gik bolden forbi mål, eller også var ivorianeren dygtig til at ramme Fremad Amagers keeper Jacob Pryts.

Omkring den halve time var den gal igen for Vendsyssels vaklende defensiv. Her blev Pierre Larsen spillet fri, og den store chance lod Fremad-kaptajnen ikke gå til spilde. Han fordoblede føringen, og fra det punkt virkede det i den grad svært at se en vej tilbage i kampen for Michael Schjønbergs mandskab.

Efter sidebyttet fortsatte samme tendens, som havde gjort sig gældende i første halvleg. Der var chancer i begge ender, men der var kun bud efter netmaskerne i Vendsyssels mål. Konate fik en stor chance kort inde i anden halvleg, men igen var skarphed en by i Rusland for den ellers stærke VFF-profil, der sparkede bolden forbi mål.

Fremad Amager kunne sagtens have lukket kampen med en 3-0-scoring kort efter, men man skulle helt hen til det 68. minut, før Olakunle lukkede og slukkede efter en ny omgang løs opdækning i VFF-forsvaret.

Med 3-0 på måltavlen blev det mest af alt et spørgsmål om at undgå en decideret endefuld for gæsterne. Fremad Amager havde flere store chancer mod et Vendsyssel-hold, der trods fortsat fight nu gik fra at være målløst til at være med mere modløst.

Med nederlaget kan Vendsyssel FF ryge under nedrykningsstregen, hvis Skive søndag vinder over Hobro, eller Kolding vinder sin kamp mod Hvidovre.