Skilsmisse på Tislumvej: Børnehave vil ikke ind under privatskoles hat

Sindal Privatskole må ikke drive udlejningsvirksomhed, så skolen ville gerne have naboen - institutionen Myretuen - ind under sig. Men det har Myretuen ikke lyst til, så institutionen har nu fået opsagt sit lejemål og leder derfor efter en ny bygning i Sindal. I stedet er friskolen ved at forberede sig på at drive vuggestue og børnehave i lokalerne ved skolen i Hørmested. Her et billede fra allerførste skoledag på Sindal Privatskole i august 2011. Arkivfoto: Kurt Bering