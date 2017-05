Skilsmissesag: 10-årig dreng er kommet i klemme

AALBORG: Efter næsten ti år hjemme hos sin mor er en dreng fra Hjørring endt på en døgninstitution i Aalborg. Det skete, efter at hans far vandt en forældremyndighedssag i efteråret.

Problemet er, at drengen er bange for sin far og ikke vil bo hos ham, og derfor anbragte Hjørring Kommune drengen på en institution. Meningen var, at han skulle være der et par måneder, indtil han havde vænnet sig til tanken om at flytte hjem til sin far, men det er ikke sket, og nu er sagen kørt fast.

- I den konkrete sag ser vi et barn, der i mere end syv måneder har været anbragt - og hvor han trives dårligere og dårligere. Det er offentligt omsorgssvigt. Samtidig har han en forælder, som han savner, og som er i stand til at give ham den omsorg, han har behov for, siger seniorkonsulent Bente Boserup fra Børns Vilkår. Hjørring Kommune ønsker ikke at kommentere konkrete sager.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) oplyser, at regeringen er på vej med et lovforslag, som skal forenkle systemet efter skilsmisser. Samtidig skal der "tages hånd om barnet på en helt anden måde".

- Vi bliver simpelthen nødt til at vende fokus fuldstændigt om, så vi fokuserer på barnets trivsel og samtidig fastholder retssikkerheden, siger Mai Mercado.

Socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S) mener også, at børn skal have en mere central rolle i lovgivningen.

- Når folk skal skilles i Danmark, skal vi starte med at tage udgangspunkt i børnene. Vi har stadig en skilsmisselovgivning, som primært tager udgangspunkt i, hvilke rettigheder forældrene har, og ikke hvad der er bedst for barnet, siger hun.

Læs endnu mere om den 10-årige dreng på NORDJYSKE Plus: 10-årig dreng er endt i et tomrum