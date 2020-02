Skole-L i Hjørring: Tredobler antallet af klasser i finalestævne

HJØRRING:I Hjørring Atletik er man ikke bare glade, når medlemmerne kan hænge et stykke ædelt metal om halsen - det er lige før, at formanden for klubben, Søren Bergenser, også knytter næven i en lille sejrsrus, når det gælder afviklingen af den lokale udgave af Skole OL.

Organisationen bag stævnet, som henvender sig til elever fra 4. - 7. klassetrin, er nemlig så tilfreds med afviklingen og stævnets størrelse i Hjørring, at man næste gang ikke blot kan sende vinderklassen af hver årgang afsted til det landsdækkende finalestævne, men også anden- og tredjepladserne. Altså 12 klasser i alt.

- Det er vi da ret stolte af, siger Søren Bergenser.

På tre år er stævnet i Hjørring vokset fra cirka 900 deltagere til knap 2000 - og Hjørring Atletik håber at runde 2000 deltagere, når stævnet holdes 18. og 19. maj i år.

Skole OL i Hjørring er nu det tredje største af sin slags i landet - kun overgået af København og Aarhus.

Solidt benarbejde

Flere klubfolk - blandt andre Søren Bergenser - tager et par dage fri for arbejde for at hjælpe med afviklingen af Skole OL, der dog også får hjælp af andre frivillige - og ikke mindst studerende fra UCN’s idrætslinje, der gør sig brugbare erfaringer.

En af årsagerne til, at deltagerantallet er vokset hurtigt i Hjørring er, at man har gjort et solidt benarbejde i atletikklubben.

- Det skal ikke bare være et Hjørring-stævne, men noget, der henvender sig til alle folke- og friskoler i kommunen, siger Søren Bergenser.

Skolerne har modtaget en invitation til årets stævne.

Men hvorfor egentlig brænde så meget krudt af på det årlige stævne?

- Det er et socialt arrangement for hele klassen, hvor man også møder andre elever. Man skal kunne hygge sig - også selv om man ikke kan løbe hurtigt. Men det er også et signal om, at det er vigtigt, at børn og unge rører sig, lyder det fra atletik-formanden.

Hjørring Atletik har i øvrigt op mod et halvt hundrede medlemmer, der kan glæde sig over at have ret nye faciliteter til rådighed på atletikstadionet i Park Vendia - et stadion som faktisk er åbent 24/7 for offentligheden. På sigt drømmer man også om et lille klubhus til foreningen, så man kan opdyrke lidt mere klub-identitet.