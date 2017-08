Skole samler kræfterne

HJØRRING: Det startede som en spareøvelse og er nu endt i en samlet renoveret skole med nye faciliteter og nyt mod på fremtiden.

Specialskolen for Voksne på Elsagervej i Hjørring kunne fredag fejre energirenovering og ombygning af skolen. Eksterne afdelinger, blandt andet Hjerneværket er flyttet sammen på hovedmatriklen, hvor der også er lavet en tilbygning på 460 kvadratmeter.

Samtidig benyttede skolen lejligheden til at skifte navn til CKU Vendsyssel. Det står for center for kompetencer og uddannelse i Vendsyssel.

- Vi står foran en ny æra med mere liv og flere mennesker her på Elsagervej, lød det fra bestyrelsesformand, Thomas Mark.

Skolen har 80 elever på STU, som er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og har derudover kompetencegivende uddannelse af cirka 300 hjerneskadede borgere fra hele Vendsyssel.

Et af de nyeste tiltag på skolen, der beskæftiger 53 ansatte, er forløb for borgere med begyndende demens.