Skole sender alle 200 elever hjem: - Vi var mest trygge ved at sende alle elever hjem

HJØRRING:I lighed med en lang række andre skoler og uddannelsesinstitutioner i Nordjylland har Forberedende Grunduddannelse - FGU - i Hjørring valgt at sende elever hjem efter en elev er testet positiv for corona.

På FGU - der tidligere hed produktionsskole - har man dog valgt at sende alle elever hjem.

Det drejer sig om de cirka 200 elever på Hirtshalsvej, Vidstrup og Dronningensgade, der er hjemsendt indtil videre.

Eleverne er fra 16 til 25 år.

- Da vi fik meldingen om, at én elev var testet positiv har vi forsøgt at afgrænse hvilket hold vedkommende har været på. Men det var svært at afgrænse, så for at være på den sikre side, har vi valgt at sende alle hjem. Samtidig var det svært at få skemaerne til at hænge sammen med det antal undervisere, der også skulle sendes hjem, siger Karen Marie Schytter, der er direktør for FGU Vendsyssel.

Karen Marie Schytter, direktør for FGU Vendsyssel, forklarer, at det var svært at afgrænse, hvilke elever på FGU Hjørring, der skulle sendes hjem efter en elev var testet positiv. Foto: Hans Ravn.

- Der er et højt smittetal i Vendsyssel og der er meget fokus på, at få stoppet smitten, så vi var mest trygge med at sende alle elever hjem. Hvis de så kommer tilbage, og ingen er testet positiv, så vil jeg sige "gudskelov" i stedet for at tænke om vi måske har overreageret, siger hun.

Eleverne på FGU i Hjørring skal nu testes for coronavirus, før de igen kan vende tilbage til skolen, ligesom alle lærere, der har været i kontakt med den pågældende elev, skal testes.

Indtil eleverne har fået resultatet af coronatesten, er der virtuel undervisning.

- Det kender eleverne fra tidligere, så det er der slet ingen problemer med. Det kører fra dag ét, siger Karen Marie Schytter.

FGU Vendsyssel har også skoler i Brønderslev, Frederikshavn og på Læsø. Der fortsætter undervisningen som normalt, men man er opmærksom på situationen.