Skolelukninger er aflyst: - Vi må finde en anden vej

HJØRRING:Det har skabt store frustrationer på mindre skoler i Hjørring Kommune, at lokalpolitikerne tidligere på foråret varslede lukning af en eller flere undervisningssteder for at hente en besparelse på skoleområdet på 4,3 millioner kroner.

Nu er skolelukningerne så pludselig taget af bordet igen, fortæller formand for Børne, Fritid og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, Gry Bruun Nielsen (R).

- Der er efter mandagens møde i udvalget et bredt flertal for at forsøge at finde pengene andre steder, og det mener vi kan lykkes, siger Gry Bruun Nielsen.

Hvad er det, der har fået jer til at ændre mening?

- Det har selvfølgelig skabt nogle store frustrationer på de skoler, der uheldigvis er blevet nævnt som mulige kandidater til at lukke. Det er små samfund, som føler sig voldsomt trængt, og så ser vi nu andre alternativer til at nå besparelsen.

Hvad er det for nogle alternativer?

- Det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Vi er i fuld gang med at drøfte forskellige temaer - fx specielundervisning, struktur og ledelse, og først til august kan vi komme med klarere meldinger om, hvor der skal spares, fortæller Gry Bruun Nielsen.

Det kom frem, at det var mindre undervisningssteder som Horne, Tornby og Lendum, hvor lukning kunne komme på tale.

Lendum skole ¬ Foto:Bente Poder

- Jeg vil gerne understrege, at det ikke var en officiel udmelding fra udvalget, men ét enkelt medlem, som offentliggjorde navnene, siger Gry Bruun Nielsen.

De tre skoler var nævnt, fordi de over de næste ti år vil opleve et fald i deres elevtal. Kommunen havde vurderet, at lukning af et undervisningssted ville kunne give en årlig besparelse på tre millioner kroner.

Flere steder har man prøvet det før. Horne Skole har tre gange prøvet at være på en bruttoliste over lukningstruede skoler.

Men nu kan skolebestyrelser og forældre altså igen ånde lettet op.

I landsbyen Lendum har Charlotte Birnbaum været meget aktiv i at mobilisere kampen for at bevare skolen.

- Jeg havde hænderne i vejret og dansede lidt rundt i stuen, da jeg hørte det. Jeg tror, at engagementet, som de har oplevet, har været medvirkende til, at de igen har droppet planerne om at lukke skoler. Det vil få så store konsekvenser for hele vores lille samfund, hvis det sker, siger Charlotte Birnbaum.