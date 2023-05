Skolelukninger pludselig i spil - politikere sætter navn på tre skoler

HJØRRING:Siden kommunesammenlægningen for 15 år siden har Hjørring Kommune gennemført skolelukninger i to omgange - og da det det ikke var et tema i valgkampen, kommer det følgende nok som en overraskelser: Skolelukninger kan igen blive en realitet i Hjørring Kommune.

På et møde i børne-, fritids og undervisningsudvalget har et flertal besluttet, at forvaltningen skal udarbejde scenarier over lukning af undervisningssteder.

Venstre, radikale og konservative stemte for, mens S og løsgængeren Erik Høgh-Sørensen stemte imod - to andre politikere var fraværende.

Fra 1. august

Da 2023-budgettet blev vedtaget i Hjørring Kommune, forpligtede man sig til at finde struktur-besparelser på omkring 4,3 millioner kroner ved at kigge på en række områder, blandt andet skole, dagtilbud og ledelse - men det er første gang, at det er blevet så konkret formuleret i forhold til lukning af undervisningssteder.

Med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at det samlede strukturoplæg skal kunne give en besparelse på 4,3 mio. kr. med virkning fra 1. august 2024.

Nævner tre skoler

Beslutningen om at kigge på eventuelle lukninger møder hård kritik fra byrådsmedlemmerne Frode Larsen (NB) og Erik Høgh-Sørensen, der har sendt en pressemeddelelse til Nordjyske.

"Hjørring Kommune lægger op til at lukke en eller flere skoler. Årsagen er et generelt fald i antal skoleelever og et urealistisk kommunalbudget, der skrider alvorligt ifølge den nyeste kvartalsrapport. Hvis byrådsflertallet benytter samme metode som ved tidligere skolelukninger, vil der blive set nøje på landsbyskoler i Tornby, Horne og Lendum", skriver de blandt andet.

Selv om det lokalt opleves som skoler, så har de tre steder formelt set status som "undervisningssteder", der hører under Hirtshals og Sindal skolecentre. Den status gør det alt andet lige nemmere at lukke dem.

De to politikere vil snarest fremlægge et forslag, hvor der kan spares cirka fem millioner kroner uden at lukke skoler, skriver de to, der vurdere, at en skolelukning giver omkring tre millioner kroner i besparelse.

Friskoler?

Nordjyske har spurgt udvalgsformand Gry Bruun Nielsen (R), hvorfor lukninger nu er kommet i spil.

Skoler i Hjørring afleverer underskrifter mod nedskæringer Gry Bruun Nielsen Hjørring 21. september 2022 Arkivfoto: Bente Poder

- Vi skal finde 4,3 millioner kroner, og det er ikke lykkedes os at finde en hel masse på ledelse. Det er nok også urealistisk at finde så stort et beløb på specialundervisningen, så nu kigger vi på den fysiske struktur, siger udvalgsformanden.

Hvad er din vurdering af, hvordan det ender?

- Et undervisningssted vil give et provenu på omkring tre millioner kroner, og jeg tror, det er realistisk, at vi minimum lukker et enkelt.

Risikerer I ikke bare, at der kommer en friskole i stedet?

- På basis af tidligere erfaringer, så har vi regnet ind, at 50 procent af eleverne efter en lukning vælger en friskole, så det er realistiske regnestykker.

Før valget var der ikke meget snak om en skolelukning - eller to - så mon ikke overraskelsen er stor rundt omkring?

- Vi har holdt temamøder med repræsentanterne fra skolebestyrelserne, hvor vi også har snakket fysisk struktur. Men der skal da nok være nogen, der bliver overraskede og finder høtyven frem, erkender udvalgsformanden.

- Jeg vil godt sige, at vi ikke har nogen skjult agenda - og der er jo kommet blåt flertal, som måske ser anderledes på friskolerne. Der bliver måske sat navn på lige før eller lige efter sommerferien.

- Men personligt vil jeg synes, at det er god stil, hvis vi sætter navn på inden 15. august, hvor man senest skal søge, hvis man vil oprette friskole fra august 2024, tilføjer hun.

- Vi er meget bekymrede

Anette Pedersen er formand for skolebestyrelsen på Sindal Skolecenter, hvor det lille Lendum Undervisningssted hører.

- Vi er meget bekymrede. Vi synes helt grundlæggende, at det er forkert at fratage de små lokalsamfund det, der er med til at holde dem i live. Lendum ligger meget langt fra andre skoler. Elever, der bor midt i Lendum, vil få mindst otte km til en friskole og 10-11 km til en folkeskole, siger formanden.

- Det er generelt et problem, at man ikke ser, at der er penge til at holde hånden under de små samfund, men centraliserer det hele. Lendum er et stort geografisk område, tilføjer hun.

Anette Pedersen har selv et barn på Bindslev Undervisningssted, der også er en del af Sindal Skolecenter, og har to store børn, der har gået i skole i Bindslev og Sindal.