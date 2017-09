Skolepige overfaldet med spark og slået med nøgler

HIRTSHALS: Nordjyllands Politi vil meget gerne tale med en mand, som mandag morgen havde et sammenstød med en 11-årig skolepige ved skolen i Hirtshals.

Den 11-årige pige var mandag morgen på vej i skole med sine to søskende, da hendes snørebånd gik op på Mågevej i Hirtshals. Pigen bad sine søskende om at gå i forvejen og bukkede sig ned for at snøre sine sko. Klokken 8.10 ringede det ind til time, og pigen rejste sig hurtigt op, og satte i løb. Med det samme ramlede hun ind i en voksen mand, oplyser politikommissær Carsten Kjær fra Nordjyllands Politi.

- Manden sagde hun skulle passe på hvor hun gik, og så sagde hun undskyld, uddyber Carsten Kjær.

Det var på Mågevej tæt ved skolen, at pigen blev overfaldet af den voksne mand. Hvis man overværede episoden kan man kontakte politiet på tlf. 114. Grafik: Jette Klokkerholm

Men det var tilsyneladende ikke nok for manden, der i følge pigens forklaring tog fat i hende.

- Han trak hende tilbage og kaldte hende en fed kælling. Derefter sparkede han hende på højre ben og til sidst tog han et nøglebundt frem og slog hende over venstre hånd, fortæller politikommissæren.

Pigen løb herefter grædende til skolen.

Episoden blev herefter meldt til Nordjyllands Politi.