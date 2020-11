Skoler i Vendsyssel holder vejret: - Det sociale vil være det værste

Der er ikke noget, der tyder på, at forældrene i Vendsyssel allerede nu reagerer på varslede ekstra restriktioner i forhold til corona i Vendsyssel.

To store skoledistrikter i Vendsyssel, Sydøstskolen i Hjørring og skoledistrikt syd i Frederikshavn Kommune melder om, at skolebørnene er mødt ind her til morgen i normalt omfang.

- Men selvfølgelig er alle meget spændte på, om det bliver skolerne, der skal lukke ned igen. Vi er klar til at mødes i ledelsen i eftermiddag og sætte det nødvendige i værk, siger skoledistriktsleder på Sydøstskolen i Hjørring, Mads Albertsen.

Sydøstskolen omfatter undervisningsstederne Muldbjerg og Bagterp.

Efter de høstede erfaringer med fjernundervisning under nedlukningen i foråret, er Mads Albertsen ret fortrøstningsfuld i forhold til det faglige.

- Vi skal nok få fyldt noget undervisning på børnene. Det der bekymrer mig ved en eventuel nedlukning, er selvfølgelig, at børnene mister de sociale relationer, som er så utroligt vigtige. Ikke mindst de sårbare børn er svære for os at nå under en nedlukning, og så er børnene bare generelt trætte af corona, siger Mads Albertsen.

Lars S. Lundgreen er leder af skoledistrikt syd i Frederikshavn Kommune, som består af seks skoler.

- Her torsdag morgen har jeg ikke fået meldinger om, at forældre holder deres børn hjemme på grund af den nye situation. Det virker som om, at der er stilhed før storm, og at forældrene lige holder vejret, inden de nye meldinger kommer, siger Lars S. Lundgreen, som forventer, at han skal deltage i en række møder i løbet af torsdagen.

Skoledistriktsleder i Frederikshavn, Lars S. Lundgreen.

I skoledistrikt syd er særligt Sæbygaardskolen hårdt ramt med ni klasser hjemsendt. 23 elever og tre lærere er smittet.

I løbet af torsdagen indløber en række covid-19-test fra 8. årgang på Sæbygaardskolen.

- På Sæbygaardskolen har nogle forældre allerede valgt at holde deres børn hjemme, fordi vi her er så hårdt ramt. Men, som sagt, forældrene afventer lige nu den nye situation, siger Lars S. Lundgreen.

Borgmestrene i Vendsyssel bliver i formiddag orienteret om de kommende restriktioner i Vendsysssel.