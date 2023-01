Skulderklap til et omvandrende leksikon: Jens Jørgen er guld værd for klubben

HJØRRING:De fleste fodboldledere i Nordjylland kender Jens Jørgen Møller Nielsen fra Hjørring IF (HI). I mere end 40 år har han været en hjælpsom fodboldfrivillig - og ikke bare i egen klub.

Jens Jørgen Møller Nielsen er nu blevet hædret med DBU Jyllands Rejselegat 2023. Prisen modtog han foran cirka 230 klubledere på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning Kongrescenter 7. januar.



Jens Jørgen Møller Nielsen har gennem mange år været kampfordeler i Hjørring IF. Desuden har han i mange år været træner for forskellige ungdoms- og seniorhold i klubben, mens han af flere omgange også har taget et nap med i bestyrelsen.

- Han har utrætteligt hjulpet klubben primært som kampfordeler siden 1985. Han er altid parat til at give et godt råd til nye frivillige, lyder det fra fodboldformand i HI, Bo Jeppesen.



Han er dog ikke blot til rådighed for hjerteklubben. Hvis øvrige klubber har udfordringer med at gennemskue regler eller bestemte turneringsbestemmelser, så står Jens Jørgen Møller Nielsen altid klar til at hjælpe.

Prismodtageren bliver betegnet som et omvandrende leksikon, der har ualmindeligt godt styr på diverse regler og lovtekster, og så kender han DBU ud og ind.

- Han er guld værd for en klub som Hjørring IF. Han betyder utrolig meget for klubben og for mig personligt, siger fodboldformanden Bo Jeppesen.

Med i prisen følger en udlandstur for to til en af herrelandsholdets kampe.