Slagtilbud på Facebook: Køb millionvilla og få Tesla og møbler med i handlen - sælgerne skal til Island

HORNE:Man har nok hørt om en bilforhandler, der lige smider et par ekstra måtter ind i puljen for at lukke en handel - men et par fra Horne syd for Hirtshals går nu skridtet videre: Via facebook har de nu sat deres villa til salg - og hvis man slår til, så får man da lige en Tesla P85 fra 2015, og næsten alle møbler i huset, med i købet.

Det er Hulda og Runi Tindskard, der sælger.

- Vi har haft huset til salg ved en mægler i Aalborg i en periode uden resultat - så nu prøver vi at sælge via sociale medier. Bilen og møblerne får man nu med til samme pris, siger Hulda Tindskard.

Parret og deres tre børn på henholdsvis 6, 11 og 13 år flytter til Island om tre uger.

- Jeg er fra Island, men har boet i Danmark i 20 år - og nu vil vi gerne prøve at bo på Island, fortæller Hulda Tindskard.

Hun driver et firma, der fremstiller bæredygtige tasker af lakseskind - og det vil hun fortsætte med på Island.

Samtidig kan hendes mand også fortsætte sin karriere uden problemer - som indehaver af rederiet Beinur rejser han i forvejen en del.

Villaen er sat til salg til 4,5 millioner kroner, og den indeholder indendørs pool og sauna samt knap 5000 m2 grund med udsigt.

Der selvfølgelig også mulighed for at lade Tesla’en op i garagen, og ifølge parret har de medfølgende møbler en værdi på omkring 200.000 kroner.

Familien flytter ind i et møbleret hus på Island, hvor der også er biler i garagen.

Parret lagde ”slagtilbuddet” ud på nettet sent torsdag aften, og der er allerede indgået aftale med interesserede købere, der skal have en fremvisning.