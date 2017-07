Slingrede afsted med tyvekoster i trailer

SINDAL: En 49-årig mand gjorde ikke meget for at skjule, at han kørte med tyvekoster i en trailer fredag aften omkring Sindal.

Bilister bemærkede, at manden slingrede en del og tilkaldte politiet. Da patruljevognen standsede manden på Ugiltvej var det dog ikke alkohol, der var årsag til den usikre kørsel, fortæller vagtchef Poul Badsberg, Nordjyllands Politi.

I stedet fik betjentene en kraftig mistanke om, at den 49-årige var narkopåvirket. Og da betjentene kiggede nærmere i traileren, der var spændt for bilen, viste det sig, at manden kørte rundt med en stjålet cykel og en stjålet knallert, oplyser vagtchefen.

Den 49-årige blev derfor anholdt og taget med på stationen til en blodprøve.