Slog kæresten med stoleben og truede med at slå hende ihjel

HJØRRING:Onsdag blev en 31-årig mand idømt seks måneders betinget fængsel ved Retten i Hjørring.

I retten var den 31-årige mand tiltalt for fire forhold og blev dømt for dem alle.

Han blev dømt for en episode tilbage i november 2017, hvor han udøvede vold mod sin kæreste blandt andet ved at slå hende med et metalstoleben til en babystol. Manden blev også dømt for, at han ved samme episode truede kæresten med at ville slå hende ihjel.

Derudover blev manden dømt for, at han i juli 2017 truede en person med en softgun.

Endelig blev manden dømt for at have været i besiddelse af 0,25 gram hash til eget forbrug.

Peter Rask oplyser, at manden var i et stofmisbrug, da episoderne fandt sted.

I dag bor manden i Norge og var ikke til stede i retsalen onsdag og kunne dermed ikke afgive forklaring.

- Han fik dommen alligevel, fordi han er gået i behandling for sit misbrug, og det er begrundelsen for betingelsen. Han er også fundet sammen med kæresten fra dengang, som han har et barn med, siger Peter Rask.