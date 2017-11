Slut med byggerod i Meny

HJØRRING: Købmand Henrik Svanhede og hans stab på 118 medarbejdere glæder sig over, at ombygningen af Meny Hjørring nu er gennemført.

13 uger med byggerod, uro og støv er overstået, og det lokale Meny-team er parat til at byde kunderne velkommen til et helt nyt og gennemrenoveret varehus.

Torsdag er der stor åbningsfest, hvor butikken genåbnes af borgmester Arne Boelt klokken 8.

Der er samlet investeret 22 mio. kroner i renoveringen af varehuset på 3300 kvadratmeter. Ud over butikken er 1700 kvadratmeter lager og administration under tag.

- Butikken var ikke ombygget siden 1999, så den trængte også til det. Vi skulle have nyt gulv og nye køle- og frostfaciliteter, fortæller Henrik Svanhede, der glæder sig over, at Meny samtidig opnår en betragtelig miljøgevinst.

- Vores gamle anlæg kørte på freon og det kørte altså på lånt tid - nu er vi kommet over på mere miljøvenlige anlæg, og alle vores nye frysere og kølere er erstattet af skabe med låger, så vi også her sparer energi. Samtidig er al lys både i butik og på lageret skiftet ud med LED-lys.

Mens ombygningen har stået på, har omstillingsparate medarbejdere hjulpet kunderne frem til de mange varer, der ofte måtte skifte plads, når håndværkerne var færdige et sted og skulle i gang med næste etape. Og mange kunder har gennem ugerne tålmodigt søgt efter varerne på indkøbslisten. Ombygningen har da også kostet en omsætningsnedgang på 30 procent i byggeperioden, hvilket ifølge den lokale købmand var forventet.

- Jeg har heldigvis mødt rigtig mange kunder, der har sagt: Vi kommer igen, smiler Henrik Svanhede.

I denne uge åbnede Lagkagehuset, og kunderne har taget godt imod både brød og kager fra den nye aktør, der har butikschef Tina Klausen i spidsen.

Håndværkere arbejder videre i ejendommen. De har nemlig travlt med at opbygge og indrettet Hjorte Apoteket, så det står klar til åbning sidste i januar.