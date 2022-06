Slut med kaffe og keramik: Nu vil Dorthe have mere tid til drejebænken - og til selv at gå på café

I 32 år har Dorthe Hansen lavet sin keramik og langet tusinder og atter tusinder af kopper kaffe over disken i Sørig Gl. Skole, som nok ligger langt fra alfarvej, men alligevel er et yndet udflugtssted for både vendelboer og turister fra nær og fjern. Men nu har hun nye planer for sit liv. Foto: Lars Pauli