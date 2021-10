Smadrede rude hos Fakta og stjal varer

HJØRRING:Natten til mandag blev en rude smadret i Fakta-butikken på Sct. Olai Plads i Hjørring.

Derefter blev der stjålet cigaretter fra butikken, men da politiet nåede frem, var gerningsmanden stukket af.

Det lykkedes dog politiet at finde frem den formodede indbrudstyv, en 38-årig mand, som blev anholdt på sin bopæl i Hjørring knap to timer efter indbruddet. I manden hjem fandt politiet cigaretter, der menes at stamme fra indbruddet i Fakta-butikken.

Manden er tidligere kendt for indbrud, og politiet overvejer nu, om han skal fremstilles i grundlovsforhør, oplyser vagtchef René Kortegaard fra Nordjyllands Politi.

Det var en tilfældig forbipasserende, der alarmerede politiet, efter han søndag kl. 22.45 bemærkede, at en rude var smadret i Fakta-butikken.