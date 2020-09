Smalbro bliver Venstres borgmesterkandidat

HJØRRING:Efter to valg som borgmesterkandidat må 2. viceborgmester Henrik Jørgensen (V) vige pladsen for udvalgsformand Søren Smalbro som borgmesterkandidat ved kommunalvalget næste år.

Det afgjorde de fremmødte partimedlemmerne i HPR-hallen på Femhøje mandag aften.

Tre kandidater var stillet op. Jakob Borup fik ni stemmer, Henrik Jørgensen 55 og Søren Smalbro fik 138 stemmer. 170 stemte i salen, 34 var mødt op og havde stemt forud, hvorefter de forlod mødet.

Søren Smalbro på vej mod talerstolen. Foto: Torben Hansen

Efter sejren var Jakob Borups kommentar ganske korfattet: Et stort tillykke til Søren Smalbro.

Søren Smalbro gik på talerstolen og takkede for valget og lovede at sætte sig i spidsen for en valgkamp i de kommende måneder op til valget næste år. Han lovede at gribe ud efter magtens nøgler i samarbejde med resten af Venstrekandidaterne.

Foto: Torben Hansen

- Jeg er både glad og overrasket over sejren. Jeg er især glad for, at det blev så klart et mandat, sagde Søren Smalbro til NORDJYSKE.

Så er det afgjort: Klappende Jakob Borup (tv) fik ni stemmer, Søren Smalbro fik 138 stemmer. Foto: Torben Hansen

Henrik Jørgen tog mikrofonen og lovede, at Venstre går fra afstemningen som et samlet Venstre.

- Jeg giver Søren min fulde opbakning og er glad for, at valget er afgjort med så klart et mandat. Jeg må konstatere, at Venstres medlemmer vil noget andet, sagde Henrik Jørgensen.

Venstre oplevede i 2016 et meget tæt opløb mellem Vibeke Haaning og Henrik Jørgensen, hvor man måtte ud i to runder, før Vibeke Haaning blev valgt. Hun trak sig senere, hvorefter Henrik Jørgensen blev borgmesterkandidat.

Henrik Jørgensen må vige pladsen som borgmesterkandidat. Han lover at bakke Søren Smalbro op ved kommunalvalget. Foto: Torben Hansen

Søren Smalbro sagde i sin opstillingstale til de 170 fremmødte, at han vil kæmpe for at skaffe flere Venstre-medlemmer i byrådet, da han ser det som eneste vej frem til en en borgmesterpost eller indflydelse på kommunens budgetter.

Under debatten spurgte flere til forskellene mellem Søren Smalbro og Henrik Jørgensen.

Henrik Jørgensen afviser skattestigninger, hvis det ikke er nødvendigt økonomisk, mens Søren Smalbro anlagde en pragmatisk linje.

- Hvis vi kan se, at der alligevel er flertal, så kan vi ligeså godt gå med i et budget og få indflydelse, sagde Søren Smalbro.