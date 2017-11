Smidt nyder at være tilbage

FODBOLD: Da Fortuna Hjørring søndag tabte et lille skridt i topstriden i 3F Ligaen med nederlaget til Brøndby, kom midtbanespilleren Karoline Smidt Nielsen kom ind efter pausen og spillede dermed sin sjette kamp efter næsten et års skadespause.

Fortuna topper dog stadig rækken med fem point ned til ærkerivalerne.

- Det er bare rigtig fedt at være tilbage, og jeg nyder hvert eneste minut, jeg spiller. Jeg begynder at være der, hvor jeg også kan spille 90 minutter. Men jeg skal også hele tiden huske, at kroppen skal helt i gang igen. Det er ikke kun mit knæ, der har været ude i et år. Det er altså hele kroppen, siger hun.

Trods nederlaget har Fortuna Hjørring stadig et forspring til Brøndby på fem point i toppen af tabellen - Brøndby har dog spillet en kamp færre - og meget skal gå galt, hvis holdet ikke skal nappe førstepladsen i grundspillet, hvilket vil betyde, at de går ind til slut spillet med 10 point, mens Brøndby på andenpladsen får otte point med over.

- Jeg synes stadig, at vi ser ud til at være det bedre hold. Vi var ikke gode i dag, men spiller for spiller, synes jeg, at vi er bedre. Og vi har altså også en bredere trup med mere at tage af fra bænken, siger Karoline Smidt Nielsen.

Fortuna slutter grundspillet med to kampe mod rækkens nummer tre og fire. Om en uge er det BSF, der gæster Nord Energi Arena, og 2, december afsluttes grundspillet med en hjemmekamp mod VSK Aarhus.