Smilet er stivnet: Revy-aflysning koster kassen for idrætsforening

HJØRRING:Årets tema for Lundergård Revyen i Hjørring er ”Et Fyrtårn”.

Eller rettere: Var.

Bestyrelsen bag revyen besluttede nemlig tirsdag aften at trække stikket til både fyrtårn og revy.

Revyen aflyses i corona-virussens skær - det er første gang i 37 år, at revyen ikke gennemføres.

- Vi er mega-kede af det, og det gør ondt helt ind i hjertet. Men risikoen ved at gennemføre ville være for stor - både økonomisk og menneskeligt, Hanne Sloth Frandsen, Lundergård Revyens kasserer

Kan ikke bare rykke

Ved at aflyse revyen, der skulle have spillet fra 24. april til 9. maj, allerede nu undgår man at stå med store økonomiske forpligtigelser, hvis de medvirkende pludselig skulle i karantæne, når mad, lys og lyd var bestilt og skulle betales.

Samtidig vil man også gerne vise samfundssind ved ikke at samle 500 mennesker - en del af dem lidt oppe i årene - aften efter aften i Lundergårdhallen.

- Vi kan heller ikke bare beslutte at rykke revyen, da hallen jo bruges af både skole og det lokale idrætsliv, siger Hanne Sloth Frandsen.

Holdet bag revyen skal nu finde ud af om tema, tekster og plakater helt eller delvist kan genbruges, når revyen vender tilbage i 2021.

Aktuelt er man ved at kommunikere med sine sponsorer for at skabe afklaring.

Skal gå budgetter igennem

Hvert år plejer Lundergård Revyen at aflevere omkring 125.000 kroner - revyens overskud - til ungdomsarbejdet i LIUF.

- Vi skal til at gå nogle budgetter igennem. Det bliver nok fodboldafdelingen, der bliver hårdest ramt, da de plejer at få det største tilskud til at understøtte ungdomsarbejdet, siger Knud Lundberg, der er økonomiansvarlig i LIUF’s hovedafdeling.

Selv om det ærgerligt, at pengene kommer til at mangle i år, så er Knud Lundberg også ked af det på revyens vegne.

- Der er også mange frivillige fra vores klubs forskellige afdelinger, der hjælper til med revyen - det fællesskab kommer de til at mangle i år, lyder det.