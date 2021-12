Smitte-boom i Vrejlev fører til ekstra corona-tiltag

Den seneste uge har 20 borgere i Vrejlev Sogn måtte en tur hjem under dynen med feber og hovedpine, fordi de er blevet testet positive med corona.

Men det er ikke alene de smittede i sognet, der bliver påvirket af de positive prøvesvar.

Coronasmitten i Vrejlev Sogn er nu så høj, at der skal indføres en række tiltag for at begrænse udbredelsen af den lokale smitte.

De 20 nysmittede, et incidenstal på 1301 og en positivprocent på 7,33 betyder nemlig, at sognet nu overskrider de tre grænseværdier, der afgør, om der er brug for lokale corona-restriktioner.

- Vi har en generel høj smitte i landet lige nu, så selvfølgelig rammer den også i Hjørring Kommune, siger Leif Serup, direktør for sundhed, ældre og handicap-området i Hjørring Kommune.

De høje smittetal er det dog ikke noget, der skaber utryghed hos sundhedsdirektøren:

- Set i forhold til andre kommuner har vi faktisk en ret lav smitte i Hjørring Kommune. Det er værd at bemærke, når vi nu oplever en øget lokal smitte i Vrejlev. Generelt er vi ikke specielt hårdt ramt, siger Leif Serup med henvisning til, at Hjørring Kommune er på en 34. plads ud af 98 kommuner, når man måler på antallet af smittede.

Alle skal testes

Selvom de høje smittetal i Vrejlev Sogn ikke slår Leif Serup ud af kurs, er der ingen tvivl om, at situationen i Vrejlev Sogn skal tages alvorligt.

I tråd med retningslinjerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer Leif Serup alle borgere i sognet til at lade sig teste.

Samtidig indfører Poulstrup Friskole og Børnehus, der er de eneste børne- og ungdomsinstitutioner i sognet, ekstra retningslinjer for at begrænse smitten.

- Det er i høj grad børnene, der bærer smitten i Danmark lige nu, og derfor skal vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at opspore mulig smitte, siger Leif Serup.

Smitteudbuddet i Vrejlev Sogn kommer kort tid efter, at man har afholdt en stor, traditionsrig julefrokost Vrejlev Hæstrup Hallen med 800 deltagere og Kandis-koncert. Her blev flere efterfølgende konstateret smittet, men Leif Serup har ikke kendskab til, om det er dén begivenhed, der er årsag til de lokale smittetal i Vrejlev Sogn.

18. december skulle der afholdes en stor julefrokost i Tårs Hallen, men den er netop blevet aflyst på grund af den aktuelle coronasituation. De gæster, der har købt billetter til arrangementet, vil få deres penge refunderet.