Smitte spreder sig på botilbud i Hjørring

Seks er blevet til syv. To og er blevet til fem.

Corona-smitten ser ud til at brede sig på botilbuddet Aage Holms Vej i Hørring, der er hjem for 36 udviklingshæmmede.

Tidligere på ugen var seks blandt personalet konstateret smittet, men det tal er nu vokset til syv. Samtidig betragtes fem beboere som smittet - tidligere var det to.

Botilbuddet på Aage Holms Vej er inddelt i seks adskilte bygninger, og det er kun i den ene bygning - hus nummer 18 - at man har konstateret smitte.

Her betragtes alle husets fem beboere nu som smittet samt knap halvdelen af personalet - syv ud af 18.

Hos Hjørring Kommune vurderer Leif Serup, direktør for Sundhed- Ældre- og Handicapområdet, at situationen fortsat er under kontrol.

- Vi er indtil videre lykkedes med at afgrænse smitten til hus 18 - og det er rigtig godt. Jeg håber meget, at det fortsat vil lykkes os at holde smitten i det hus, lyder det fra Leif Serup.

Han fortæller, at man lige nu gør et stort arbejde for at indgå, at smitten spreder sig til de andre huse. Blandt andet undervises personalet massivt i korrekt anvendelse af værnemidler og hygiejne - det sker på stedet med hjælp fra kommunens egen hygiejnefunktion og Regionens hygiejnerådgivningsfunktion.

Nogle beboere på Aage Holms Vejs hus nummer 18 har ikke ønsket at blive testet for corona, og det er derfor uvist, om alle fem er smittet. De betragtes dog som smittet for at undgå yderligere spredning af virusset.