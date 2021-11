Smitteboom fortsætter på skole: 85 elever har covid-19

44 procent af eleverne i indskolingen på Vrå Skole har den seneste uges tid døjet med hoste, feber og hovedpine.

Et stort smitteudbud har ramt skolen syd for Hjørring – i alt er 85 elever indtil videre testet positive med corona, hvoraf langt størstedelen er elever i indskolingen, hvor knap halvdelen af eleverne nu har haft en tur hjemme under dynen med en positiv corona-test.

Men også øvrige elever på skolen er smittet med corona. Det samme gælder enkelte lærere, der ellers er vaccineret mod COVID19.

- Det er da træls – både for skolen i Vrå og for samfundet generelt. Men det måtte jo næsten komme et eller andet sted, og så er vi jo bare uheldige, at det sker netop her, siger Michael Sloth Pihl, der er Skoledistriktsleder hos Tårs og Vrå Skoledistrikter.

Han fortæller, at skolen har sat alle sejl ind på at begrænse smitten: eleverne må ikke blande sig på tværs af klasser, udeområderne er fordelt mellem forskellige grupper, der er skruet ekstra op for hygiejnen og test er blevet en endnu mere aktiv del af skolens hverdag.

- Vi håber, at smitten snart går i sig selv, men det er for tidligt at sige, om den allerede er på retur. Men det håber vi, siger Michael Sloth Pihl.

Mandag formiddag kunne han fortælle, at yderligere en håndfuld elever netop var blevet testet positive med corona. To af dem blev testet positive via kviktest på skolen, hvor i alt 115 elever blev testet i løbet af mandag. De øvrige positive prøvesvar stammer fra PCR-tests.

Man formoder, at smittespredningen er opstået i forbindelse med en Halloween-fest i den lokale SFO 5. november, hvor mange elever fra indskolingen var samlet på tværs af klasserne.

Idrætscenter bakker op

Det er ikke kun Vrå Skole, der nu gør en ekstra indsats for at komme den lokale smitte til livs.

Også Idrætscenter Vendsyssel, hvor mange af skolens elever dyrker sport, har besluttet at give et nap med i forsøget på at gøre kål på virussen ved at aflyse alle sportsaktiviteter for indskolingen i denne uge. Øvrige aktiviteter fortsætter som planlagt:

- Vi har opbakning fra både forældre og foreningsliv til at aflyse aktiviteterne i den her uge. Vi synes det er en god måde at sikre, at børnene ikke bliver blandet på kryds og tværs, siger Alex Rasmussen, der er centerdirektør i Vendsyssel Idrætscenter.

Borgmester: Valgaften er tryg

Selvom mange elever i udskolingen er smittet, er det ikke det eneste sted, man finder positive coronasvar i Vrå.

Søndag blev 32 konstateret smittet i Hjørring Kommune, hvoraf halvdelen af de prøvesvar kunne spores til Vrå og omregn. Alligevel er borgmester Arne Boelt (S) ikke bekymret for, at smitten vil brede sig i forbindelse med valgaftenen tirsdag 16. november.

Vi har gjort en masse for at sikre, at man kan stemme ganske trygt. Vi har sørget for, at der er god plads, så folk ikke står for tæt, og vi har gjort meget ud af at sikre en god opdeling af lokalerne, siger Arne Boelt.

Han opfordrer til, at borgerne i området kommer for at stemme – men ikke bliver hængende til en snak med venner og bekendte efterfølgende.