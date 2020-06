Smitten fortsætter: Syv flere med corona i Sindal på én dag

SINDAL:Meget tyder på, at coronasmitten er centreret omkring Vendelbocentret, hvor der fredag morgen nu er 29 smittede medarbejdere. En stigning på syv i forhold til torsdag.

Antallet af smittede beboere er uændret. Det ligger fast på 12.

- Vi har ikke konstateret smittede på andre af vore plejecentre, men har nu 29 smittede medarbejdere på Vendelbocentret. Der er otte hjemsendte af forskellige årsager. Cirka halvdelen af de hjemsendte har symptomer på corona, siger Leif Serup, direktør for Sundheds-, ældre- og handicapforvaltningen i Hjørring Kommune.

Der er fredag morgen ikke konstateret flere smittede på skolerne.

Hjørring Kommune har i en pressemeddelelse oplyst, at de smittede elever på henholdsvis Lundergårdskolen, Bagterpskolen og Højene Skole har forbindelse til allerede kendte smittekæder i kommunen. Man arbejder sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed samt Sundhedsstyrelsen for at begrænse smitten.