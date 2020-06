Smittetal på plejehjem stiger: Endnu en ansat er smittet og en sendt hjem

SINDAL:Antallet af smittede på plejecentret Vendelbocentret er steget siden søndag. En af de hjemsendte medarbejdere er blevet testet positiv, så antallet af smittede medarbejdere nu er oppe på 13. Der er ikke konstateret flere smittede blandt beboerne.

Det oplyser direktør i Hjørring Kommunes Sundhed-, ældre- og handicapforvaltning, Leif Serup.

Søndag var status, at 12 beboere er smittet og 12 ansatte smittet, mens fire medarbejdere med symptomer var sendt hjem.

Da endnu en medarbejder har fået konstateret symptomer og er blevet sendt hjem, er det stadig fire ansatte, der er hjemsendt.

- Vi bliver ved med at teste, indtil vi konstaterer, at ingen er smittet, siger Leif Serup.

Kommunen blev orienteret om smitten tirsdag aften og satte straks foranstaltninger i værk, som skal forhindre yderligere smitte.

- Vi håber, at de smittetilfælde, vi ser nu, er noget, der skete, før vi satte foranstaltningerne i gang. Vi håber, at vi kan forhindre smitten i at sprede sig yderligere, siger Leif Serup.

Blandt plejecentrets 12 smittede beboere bor de 11 på samme afdeling.

Afdelingen med de 11 smittede beboere er skærmet af, mens den smittede beboer uden for afdelingen isoleres i egen lejlighed.

En ansat på Vendelbocenteret har i privat sammenhæng haft kontakt med en ansat fra plejecenter Havbakken i Tornby. Derfor er de to beboere og to ansatte på Havbakken også blevet testet.

- Vi kender endnu ikke testresultatet fra Havbakken, men hverken beboere eller ansatte har symptomer, siger Leif Serup.