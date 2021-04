Smitteudbrud på Hjørring-skole: Klasse og lærere sendt hjem

HJØRRING:Corona-virussen raserer stadig i samfundet og således også i Nordjylland. Det måtte en skoleklasse på Højene Skole onsdag formiddag sande, da en elev i en af skolens 4. klasser blev konstateret positiv i en corona-test.

På bagkant af den positive test blev elevens klassekammerater samt to lærere fra klassen sendt hjem og i isolation.

Skoledistriktsleder på Nordvestskolen, Michael Harritslev, forklarer, at det ikke er første, men nok heller ikke sidste, gang, at et corona-tilfælde sender en skoleklasse hjem.

- Det kan man aldrig vide. Der bliver heldigvis længere imellem, at det sker. Vi har prøvet det før, så vi har en vis erfaring med det.

- Vi har en handleplan, der går i gang. Vi ved, hvad vi skal gøre. Vi får identificeret nære kontakter, og vi får kontaktet myndighederne og får fastlagt et forløb derfra. Det er helt udramatisk, siger Michael Harritslev.

Michael Harritslev slår samtidig fast, at man på skolen allerede har en fast protokol for, hvordan man følger op på corona-tilfælde.

- Vi følger det løbende. Eleverne bliver bedt om at blive testet, og får de negative svar på deres tests på fjerde- og sjettedagen, kan de komme tilbage i skole, siger han.