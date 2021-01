Smitteudbrud på to institutioner i Hjørring med kun 100 meters afstand

Beboere og personale på Vuggestuen Lundtoftevej og botilbuddet på Aage Holms Vej i Hjørring er smittet med coronavirus. Det fortæller ledende kræfter i Hjørring Kommune.

På botilbuddet, der er et døgntilbud for 36 udviklingshæmmede, er to beboere og seks blandt personalet blevet testet positive. I vuggestuen er tallet indtil videre to blandt personalet - senest blev én testet positiv tirsdag. Ingen børn har vist tegn på smitte eller er testet positive.

To ansatte er smittet på Vuggestuen Lundtoftevej. Foto: Bente Poder

- Vi blev faktisk ret glade, da vi fik en status på smittetallet i vuggestuen. Indtil videre er det trods alt ikke mange, der er smittet, siger Kari Rune Jakobsen, skole- og dagtilbudchef i Hjørring Kommune.

Smitteudbruddet i vuggestuen skete umiddelbart før weekenden. Tre voksne og 13 børn er identificeret som nære kontakter.

Beboere og personale i isolation

Selvom de indtil videre ånder lettet op i Vuggestuen Lundtoftevej, er situationen ikke helt den samme på botilbuddet på Aage Holms Vej.

Fire af de ansatte blev nemlig konstateret positive tirsdag, og dermed ser smitten ud til at brede sig på institutionen.

Botilbuddet på Aage Holms Vej er dog inddelt i seks adskilte bygninger, og alle smittede hører til i den ene af bygningerne - både beboere og personale.

- Vores håb er, at vi fortsat kan holde smitten i den ene bygning, siger Leif Serup, direktør for Sundheds-, Ældre-, og Handicapforvaltningen i Hjørring Kommune.

- Min vurdering er, at situationen er under kontrol. Beboerne er isoleret på deres værelser og personalet i deres egne hjem, fortsætter han.

Han fortæller, at personalet fra tid til anden kan have været i de andre bygninger, men at de bærer så mange værnemidler, at relationen mellem personale og beboere ikke identificeres som nærkontakt.

De to institutioner med smitte i Hjørring ligger med blot 100 meters afstand til hinanden, mål i fugleflugtslinje. Det er uvist, om smittetilfældene kan være forbundet.

- Der er i hvert fald ikke fælles aktiviteter, så det kan ikke være gennem det, at smitten er sket, siger Kari Rune Jakobsen.

Leif Serup tilføjer, at det ikke er kommunens ansvar at stå for smitteopsporingen, og derfor ved man ikke fra kommunens side, om der kan være smittekæder, der forbinder de to institutioner.