Snævert flertal for omstridte vindmøller

HJØRRING: Et snævert byrådsflertal på 16 vedtog onsdag aften at sætte gang i planarbejdet med de omstridte Hjortnæs II møller tæt på grænsen til Brønderslev Kommune. Mølleprojektet har mødt strid modvind i foroffentlighedsfase fra Vindmøllemodstandere og Brønderslev Kommune, men et flertal af byrådsmedlemmerne mener, at et regulært planarbejde skal sættes i gang for at belyse alle aspekter og eventuelle alternative opstillinger af vindmøllerne.

Vindmøllemodstandere var mødt op i stort tal til byrådsmødet. Blandt dem var Rebecca Rasmussen. Hun bor i Brønderslev kommune 800 meter fra de nuværende møller, som skal erstattes af otte nye 150 meter høje møller.

- Det er virkeligt nedslående. Nu har vi ventet et år på afgørelsen og nu skal vi vente endnu et år, siger Rebecca Sørensen. Hun er ikke mindst bekymret over møllernes lavfrekvente støj.

Modstanderne af møllerne har indsamlet over 4000 underskrifter mod opstillingen af de nye møller. Mølleprojektets planlægningsfase med VVM-redegørelse og høringer sættes i gang efter sommerferien. Byrådet skal senere tage endelig stilling til, om møllerne skal op.