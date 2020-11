Snart rammer restriktionerne: Nu kan Oliver ikke komme på arbejde

HJØRRING: NORDJYSKE var på gaden i Hjørring for at høre byens indbyggere om, hvordan de nye restriktioner, der blev meldt ud på torsdagens pressemøde, forandrer deres hverdag.

- Jeg kan ikke komme på arbejde. Jeg plejer at tage toget fra Sindal til Hjørring. Jeg synes, det er lidt dumt, vi skal til det her igen, men jeg har ikke nogen egentlig forstand på det, siger Oliver Ejsing på 21 år, som bor i Sindal.

Oliver Ejsing, der er 21 år og fra Sindal, kan fra mandag ikke længere komme med toget fra Sindal til Hjørring. Derfor får han svært ved at komme på arbejde. Foto: Henrik Bo

Fire unge mennesker havde besluttet sig for at mødes torsdag aften. Og det var der en helt særlig grund til.

Fra venstre er det Potawan, Rasmus, Camilla og Viola. Foto: Henrik Bo

- Vi tog chancen og besluttede os for at mødes i dag. Vi har været ude at spise. Vores arrangement blev planlagt på en time. Det er lidt nederen at skulle sidde derhjemme og have undervisning igen. På mandag bliver vi nemlig inddelt i nye gymnasieklasser, og det betyder, at jeg ikke kender mine kommende klassekammerater særlig godt, siger den 17-årige gymnasieelev, Viola Jensen, fra Lendum. Hun var taget med vennerne, Camilla (17 og fra Tversted), Rasmus (17 og fra Mosbjerg) og Potawan (19 og fra Sindal) ind til Hjørring by for at være sammen, inden restriktionerne tråder i kraft.

Annika Jørgensen, 28, Hjørring, er hjemmehjælper, og hun er derfor en del af det kritiske beredskab, for hvem det er helt essentielt at være fysisk til stede på arbejdspladsen.

Annika Jørgensen på 28 er fra Hjørring og arbejder til daglig som hjælper. Hun er en del af det kritiske beredskab, som under alle omstændigheder skal være fysisk til stede på arbejdspladsen. Foto: Henrik Bo

- Jeg synes, det er fint med de nye restriktioner. Det er min holdning, at Danmark åbnede samfundet for tidligt op. Folk tog det simpelthen ikke seriøst, når de måtte gå i byen igen, siger hun.

Roall Bendix Nørlev, 57, Hjørring, er selvstændig og hjælper virksomheder med at markedsføre sig.

Roall Bendix Nørlev, 57, Hjørring, er selvstændig, og når virksomhederne omsætter for mindre, kan det også mærkes for ham. Foto: Henrik Bo

- Når virksomhederne lukker ned, rammer det også mig som selvstændig, for hvis deres indtjening falder, så gør min det samme. I vores husstand er vi i forvejen forsigtige, og vi handler eksempelvis kun ind to gange om ugen. Jeg tror, mundbind har haft en psykologisk effekt, for folk er blevet bedre til at spritte af, siger han.