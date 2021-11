Søn dræbte sin far med hammer: Her er dommen

HJØRRING:12 års fængsel.

Sådan lød dommen til 21-årige Frederik Borregaard Eriksen, der slog sin 53-årige far ihjel med en hammer 24. juli sidste år i deres fælles hjem på Lonesvej i Hjørring.

Det har Retten i Hjørring netop afgjort.

Den 21-årige dræbte sin far med 14 slag med en hammer - flere af dem i hovedet - hvorefter han lagde et bælte om farens hals.

Han har under hele retssagen erkendt at have været skyld i farens død og har detaljeret forklaret, hvordan den voldsomme episode gik for sig.

Han har samtidig hævdet, at den fatale vold skete i nødværge, fordi faren angreb ham først ved at lægge hænderne om hans hals i et vredesudbrud over at have fundet en joint i hans jakke.

Den 21-årige har også forklaret, at det langt fra var første gang, at han var bange for sin far. I retten har han forklaret, at han i flere år havde haft et særdeles problematisk forhold til faren, der lod sine vredesudbrud gå ud over sønnen. Og i tre tilfælde havde faren været voldelig.

Ifølge den 21-årige var det altså frygten for faren, der kulminerede den aften, drabet skete.

Men da retten i sidste uge fandt den 21-årige skyldig i drab, afviste retten, at der var tale om nødværge. Retten mente ikke, at den 21-årige havde været udsat for et angreb, der kunne begrunde nødværge, og retten mente heller ikke, at forholdet til faren havde været så voldsomt, at den 21-årige havde grund til at frygte for sit liv.

Anklager: Groft drab

Derfor var spørgsmålet herefter, om der alligevel var nogen formildende omstændigheder, så den 21-årige skulle have en kortere straf end de 12 år, som er udgangspunktet for et drab. Eller om der modsat var grund til at straffe ham hårdere.

Anklager Mette Bendix var ikke i tvivl om, at straffen skulle hæves til 13 års fængsel.

- Det er et groft drab. Der er slået adskillige gange med en hammer. Selv da forurettede forsøgte at flygte, blev man ved med at slå. Og da forurettede lå hjælpeløs på gulvet, blev han (den 21-årige, red.) ved med at slå. Og ikke nok med det, så skiftede han våben og tog et bælte og lagde om halsen og strammede, indtil det knækkede, sagde anklageren.

Omvendt var den 21-åriges forsvarer, Michael Juul Eriksen, nærmest målløs over anklagerens påstand.

- Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at anklagemyndigheden ville kræve mere end 12 års fængsel, sagde han.

Forsvarer gik efter mildere straf

Michael Juul Eriksen mente derimod, at der kun var formildende omstændigheder. Blandt andet den 21-åriges unge alder - han var nemlig kun 19 år på gerningstidspunktet.

Men i særdeleshed, at den 21-årige havde været bange, da han begik drabet.

- Selvom retten siger, at der ikke har været et fysisk angreb, så har han (den 21-årige, red.) levet i et meget problematisk forhold med sin far. Og det er den sindsbevægelse hos ham der gør, at han agerer som han gør, sagde forsvareren.

- Det her er ikke kold og kynisk.

Michael Juul Eriksen mente derfor, at 11 års fængsel vil være den rigtige straf.

Retten lagde sig dog midt i mellem, og begrundede de 12 års fængsel med, at der hverken var formildende eller skærpende omstændigheder.

Udover fængselsstraffen er den 21-årige blevet frakendt retten til arv.

Den 21-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.