Søren satser stort i lille by: - Jeg handler med alt fra legetøj til landbrugsmaskiner

VENDSYSSEL: For de fleste mennesker eksisterer "en blandet landhandel " nok mere som et udtryk end som et decideret shopping-tilbud.

Men hos 34-årige Søren Andersen er netop "en blandet landhandel" blevet en levevej.

- Jeg handler vel med alt fra legetøj til landbrugsmaskiner, siger han med et lidt forsigtigt smil.

Armbevægelserne er ikke store hos den unge vendelbo. Egentlig går han nok helst lidt stille med de fleste ting.

Men alligevel må man imponeres af den opgave, som han har kastet sig ud i. For det er de færreste unge mennesker, der vælger at satse på at drive en forretning, som på mange måder hører en anden tid til.

Stoppede som landmand

Han og kæresten har tre børn, der aldersmæssigt spænder mellem fire og ti år. I dag bor familien i Østervrå, men egentlig er Søren Andersen født i Sindal og opvokset i Hørmested.

- Jeg er oprindeligt uddannet landmand, men på et tidspunkt kørte jeg træt i det. Så jeg trængte til at prøve noget nyt, forklarer han.

Ved siden af landbrugsarbejdet havde Søren Andersen hjulpet lidt til hos en automekaniker - og det blev afsættet til at starte som selvstændig.

- Så da jeg i 2016 stoppede som landmand, så begyndte jeg at reparere og handle med park- og havemaskiner hjemme fra vores adresse i Østervrå.

På den baggrund startede han firmaet "SA Maskin Service" - og i det regi har han blandt andet også været hyret ind som både håndværker, maskinfører og smed, så han har prøvet lidt af hvert.

Fascineret af stedet

De senere år har "SA Maskin Service" dog været ved at vokse ud af rammerne i Østervrå. Og på den baggrund var Søren Andersen moden til at slå til, da en mulighed opstod.

På Ugiltvej 566 i Ugilt drev den i dag godt 80-årige Jens Nielsen nemlig en nærmest ikonisk landhandel.

- Jamen, jeg kendte egentlig Jens gennem min allerførste landbrugsarbejdsplads. Dengang arbejde jeg ved Jens Nielsens datter og svigersøn. Men sidenhen har jeg også været ved et andet landbrug, der handlede meget hos ham. Så jeg er kommet en del her, forklarer Søren Andersen.

- Jeg synes jo, at det var en vild forretning. Der var simpelthen så meget forskelligt i butikken. Jens Nielsen havde jo egentlig startet en maskinstation, da han var helt ung. Da han så lukkede maskinstationen, udviklede det sig gradvist til en blandet landhandel. Og jeg kan nok ikke rigtigt forklare, hvorfor jeg var så fascineret af den. Det var bare et meget specielt sted at komme.

- Men på et tidspunkt fortalte Jens Nielsen mig, at han ville til at sælge sin forretning. Og så var vi egentlig klar til at handle rimeligt hurtigt. Jeg synes, lokalerne var fine, kundekredsen var god, varelageret var stort, og det var i det hele taget bare en gammel og velrenommeret forretning, som han havde.

Og på den baggrund overtog Søren Andersen 1. august 2021 Jens Nielsens landhandel i Ugilt.

En stor opgave

Til maskinhandlen hører - udover en bolig - to store bygninger. Den ene har tjent som lager, mens den anden har været butik. Søren Andersen trækker lidt på smilebåndet, når han skal forsøge at forklare, hvor mange ting og sager der egentlig var opmagasineret i den gamle landhandel.

- Jamen, det var faktisk nærmest svært at komme rundt. Kun en enkelt gang var der i hver af bygningerne, og så var der til gengæld store bunker overalt. Men jeg startede med at sætte nogle hylder op, og så begyndte jeg ellers at rydde op fra midten, så det blev lettere at overskue.

Undervejs har det nærmest været lidt som at gå på skattejagt. Blandt andet er der på lageret dukket reservedele op til landbrugsmaskiner, der senest blev brugt for cirka 50 år siden.

- Men pludselig fandt jeg eksempelvis også en højtryksrenser til 32.000 kroner. Den stod under en papkasse, og sådan et fund havde jeg ikke lige set komme, forklarer Søren Andersen.

For det meste har det dog handlet om at få organiseret de mange fine ting og reservedele, som der faktisk stadigvæk har en værdi - og så har han også solgt ud af en del gammelt jern.

Det har krævet en stor indsats at få overblik over de mange forskellige varer og reservedele i den gamle landhandel. Den tidligere ejer havde samlet ting sammen gennem mere end 50 år. Foto: Bente Poder

Den gamle lagerbygning arbejder Søren Andersen nu på at forvandle til et værksted - og selve boligen på adressen er han i gang med at få renoveret, så den kan udlejes.

I selve butikken er der også kommet mere orden på tingene. Men der er stadigvæk mange, mange, mange ting på lager.

Har ikke fortrudt

Her et år efter overtagelsen arbejder han stadigvæk med at gøre en god forretning ud af den gamle landhandel. Men han har ikke fortrudt, at han kastede sig ud i opgaven med at drive enkeltmandsvirksomheden videre.

- Jamen, det er jo i hvert fald ikke ensomt at arbejde her, for der kommer altid nogen ind, man kan få en snak med, siger han og tilføjer:

- Og jeg synes jo virkelig, at det stadigvæk er et specielt sted, som jeg håber, folk har lyst til at komme og se. Der er ikke mange steder, hvor du kan købe så meget forskelligt - uden at du skal ind i 10 forskellige forretninger. Det er jo på en måde en mini-Bauhaus, som jeg driver her i Ugilt, fastslår han.

Er der nogensinde nogen, der har sagt, at du var tosset, når du sprang ud i det her?

- Nej, siger Søren Andersen med et skævt smil.

- Ikke ud over hende derhjemme.