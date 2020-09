Søren Smalbro er ny 2. viceborgmester

HJØRRING:Venstres byrådsgruppe har fordelt kortene på ny efter mandagens valg af Søren Smalbro til partiets borgmesterkandidat.

I en pressemeddelelse meddeler Venstre, at Søren Smalbro overtager 2. viceborgmesterposten efter Henrik Jørgensen. Søren Smalbro blev også enstemmigt valgt til ny formand for byrådsgruppen og overtager næstformandsposten i økonomiudvalget. Gruppens næstformand er fortsat Jørgen Christensen.

Søren Smalbro kommer i valgbestyrelsen, mens Jørgen Christensen sidder i bestyrelsen for Naturmødet i Hirtshals, det politiske koordinationsudvalg for sundhed.

Lone Olsen sidder i Kulturkantens politiske styregruppe for regionen.

Henrik Jørgensen fortsætter byrådsarbejdet på følgende poster: Udvalget for strategisk By- og Landdistrikts udvikling, Bestyrelsen for Hjørring Erhvervsråd, Bestyrelsesformand i Vendsyssel Teater, Bestyrelsen i Vendsyssel Kunstmuseum, Bestyrelsen i Kulturmødet Mors, Bestyrelsen for Kornets Hus, Kunstudvalget i Hjørring Kommune, og Præmieringskomiteen for Hjørring Kommunes arkitekturpris.

Venstres byrådsgruppe har konstitueret sig med ændringerne med forbehold for Byrådets efterfølgende godkendelse.