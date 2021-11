Søren Smalbro tager borgmesterkæden i Hjørring

Hjørrings nye borgmester er Venstres spidskandidat Søren Smalbro. Det står klart efter hårde forhandlinger mellem de Konservative og Venstre på valgnatten på Vendelbohus i Hjørring.

De Konservative og Venstre nåede sammen med Det Radikale Venstres ene mandat Gry Bruun Nielsen frem til en smal konstituering på 17 mandater.

Det lykkedes ikke at få valgets taber Socialdemokratiet med i en bred konstituering, ligesom hverken Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige kom med i konstitueringen.

- Jeg er selvfølgelig glad og stolt, men det er knap nok gået op for mig, hvad der er sket, siger Søren Smalbro.

Per Møller var skuffet over, at det ikke var ham, der snuppede borgmesterkæden,