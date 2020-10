Søskendepar på vej til skole udsat for blotter

HJØRRING:Et søskendepar, der var på vej til skole på Lundergårdskolen i Hjørring, blev torsdag morgen udsat for en blotter. Vagtchef Poul Fastergaard bekræfter, at Nordjyllands Politi torsdag formiddag fik en anmeldelse om blotteren.

- En elev fra 4. klasse var sammen med sin lillesøster på vej til skole, da en mand angiveligt blottede sine kønsdele for de to, oplyser vagtchefen.

De to elever fortalte deres lærer om episoden, der skete i tidsrummet fra klokken 07.40 til klokken 08.00 tæt på Lundergårdskolen.

Læreren gik til skolens ledelse, som anmeldte episoden til Nordjyllands Politi.

- Vi sendte naturligvis en patrulje, og de fik - udover de to elever - snakket med et vidne, der havde set en mistænkelig person tæt på skolen. Denne mand beskrives som 35-45 år gammel, almindelig af bygning, cirka 180 centimeter høj, iført sort hættetrøje og sorte bukser. Han havde hætten oppe over hovedet og gik med runde solbriller med spejlglas, oplyser Poul Fastergaard.

Han oplyser, at politiet har en person i søgelyset, men at denne mistænkte mand endnu ikke er blevet anholdt og konfronteret med beskyldningerne om, at han skulle have blottet sig for de to elever.

- Ham skal vi selvfølgelig have fat i snarest, lyder det fra vagtchefen, som gerne hører fra andre, der måtte have set noget i tidsrummet fra klokken 07.30 til ved 08-tiden ved Lundergårdskolen i Hjørring.