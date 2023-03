Sofie vil være Danmarks bedste - og hendes smil er en kæmpe styrke

HJØRRING:Hendes smil er så naturligt og imødekommende, at alene den evne er guld værd for hendes arbejdsplads.

Men samtidig gør Sofie Bjerre Christensen også sit yderste for at give sine gæster en gastronomisk oplevelse - og det har krævet, at hun har dygtiggjort sig indenfor tjenerfaget. Så fagligheden er i den grad også i orden.

- Jeg har altid interesseret mig meget for både mad og for drikkevarer. Og at fortælle gæsterne om det er derfor en stor passion for mig, forklarer hun.

Den 20-årige kvinde er fra Hjørring og arbejder hos Bryghuset Vendia. Faktisk er hun så dygtig til at være tjener, at hun har opnået en plads i finalen ved DM for tjenerelever.

- Jeg glæder mig rigtigt meget, og det bliver enormt interessant at prøve at vise, hvad jeg kan. Og så glæder jeg mig selvfølgelig også til at repræsentere bryghuset i konkurrencen.

Droppede gymnasium for tjenerdrøm

Sofie Bjerre Christensen var egentlig i gang med en gymnasieuddannelse - men i oktober 2021 droppede hun ud af 3.g.

- Det var ikke lige mig at gå på gymnasiet. Og i forvejen havde jeg tænkt på, at jeg gerne ville være tjener, forklarer hun.

Hun kendte nemlig allerede en del til tjener-faget. I sin tid startede hun med at arbejde på det lokale pizzeria, Kris Pizza - og senere tjente hun sine lommepenge som opvasker på Bistro V, der er søsterrestaurant til Bryghuset Vendia.

På Bistro V kom hun snart også til at hjælpe med madlavningen i køkkenet, men efterhånden fandt hun ud af, at det faktisk var kontakten med gæsterne, der trak mest i hende.

- Jeg elskede at stå i baren på Bistro V, når vi var færdige i køkkenet. For jeg er meget social - og har altid elsket at møde nye mennesker, forklarer Sofie Bjerre Christensen med et stort smil.

Og da hendes gymnasietid som nævnt blev afbrudt, så var skridtet ikke særlig stort i forhold til at begynde på en egentlig tjeneruddannelse. Allerede dagen efter sit stop på gymnasiet startede hun som elev hos Bryghuset Vendia.

- Og jeg synes virkelig, det er spændende. Jeg elsker at møde mennesker, og jeg elsker, at man ikke ved, hvilke opgaver, man møder ind til.

Fem hold dyster

Ved DM for tjenerelever stiller Sofie Bjerre Christensen op sammen med en kollega fra San Giovanni i Aalborg - i alt er der fem hold med to tjenerelever, som repræsenterer hver deres tjeneruddannelse.

- Det bliver en stor oplevelse at stille op - og at se, hvordan de andre gør det. Jeg glæder mig til at blive inspireret af alle de andre deltagere.

Deltagerne skal dyste i en række forskellige discipliner - og det kræver både håndværk og også en masse viden. Eksempelvis skal eleverne gerne kunne identificere forskellige vine - alene på baggrund af duften. Men det hører også til udfordringerne, at Sofie Bjerre Christensen i første forsøg skal kunne dele en flaske champagne i otte glas, der er præcis lige fyldte.

For at kunne toppræstere bliver der trænet intenst lige nu af deltagerne.

- Jeg er egentlig meget fortrøstningsfuld, men det er min første konkurrence, så det vil være stort, hvis min makker og jeg kan komme på podiet. Men selvfølgelig vil vi allerhelst have en førsteplads, fastslår Sofie Bjerre Christensen.

Der krydses fingre for Sofie

På Bryghuset Vendia krydser man naturligvis fingre for, at Sofie Bjerre Christensen kommer til at klare sig godt ved DM.

Først og fremmest hos 18-årige Nichlas Høyrup, der ligeledes er tjener-elev - og derfor agerer træningsmakker med Sofie Bjerre Christensen lige nu.

Sofie Bjerre Christensen og Nichlas Høyrup gør alt, hvad de kan for at dygtiggøre sig indenfor tjenerfaget - og på Bryghuset Vendia lader deres arbejdsgiver, direktør Kristian Rise, sig gerne opvarte som et led i uddannelsen. Foto: Claus T. Kræmmergård

- Jeg håber jo, at jeg selv kan blive valgt til at deltage næste år. Jeg er allerede kommet ind på et konkurrencehold, så jeg har mulighed for at være med til forskellige former for træning og øver mig i det hele taget i at blive bedre. Jo mere viden man får om et fag, jo mere interesse får man også, siger Niclas Høyrup med et smil.

I første omgang er han dog fokuseret på at hjælpe Sofie Bjerre Christensen til et godt resultat - og i det hele taget er der blandt medarbejderne stor spænding om, hvordan det kommer til at gå hende. Det understreger bryghusets direktør, Kristian Rise:

- Det er da stort det her, og sådan noget smitter jo af på os alle sammen. Der bliver jo virkelig nørdet, når man skal forberede sig til sådan en konkurrence - og når man nørder med noget, så kommer man også ud i en masse afkroge, der gør, at man virkelig fanger det her fag, forklarer Kristian Rise.

- Og samtidig så er det jo også sådan, at de unges interesse og engagement smitter af på de udlærte medarbejdere, som i forvejen er i huset.

Kristian Rise tøver i øvrigt ikke et sekund, når han skal beskrive Sofie Bjerre Christensens kvaliteter som tjener:

- Alle skal finde deres egen stil som tjener, men Sofie er smilende, udadvendt og i det hele taget bare professionel. Og så er hun en rigtig god menneskekender, og det er vigtigt, når man skal aflæse gæsternes behov.

DM for tjenerelever afvikles onsdag 22. marts i København - ved samme lejlighed udpeges også årets dygtigste kokkeelev.