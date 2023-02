Solgt for én krone: Hus styrtet i grus i stationsby - men det er drømmen ikke

VRÅ:En glubsk gravemaskine har været i aktion på den gamle spejdergrund ved Børnenes Jord i Vrå: Huset har dannet rammen om KFUM-spejdernes lokale aktiviteter gennem en årrække, men den lokale forening kastede sidste år håndklædet i ringen og lukkede - blandt andet fordi huset var vandskadet.

Nu ligger murstenene så i en pæn bunke på grunden, som er blevet overdraget til Børnenes Jord - det er kommunens nedrivningspulje, der finansierer nedrivningen, og spejdergrunden er solgt for én krone til Børnenes Jord, der således har fået vokseværk.

Og selv om huset nu er styrtet i grus, så gælder det ikke drømmen om, hvad grunden skal bruges til:

I samarbejde med Vrå Beboer- og Erhvervsforening har man nemlig søgt Realdania-kampagnen Underværker om midler til en op mod 300 kvadratmeter stor beton-skaterbane.

Foruden skaterbanen søges der også penge til et såkaldt tingsted, hvor børn og unge kan mødes og blive hørt.

Projektet har en samlet volumen på 1,5 millioner kroner, og der er ansøgt om 800.000 kroner fremgår det af ansøgningen på Realdanias hjemmeside.

Vrå-projektet kom igennem det første nåleøje - det krævede 500 likes for at bevise, at der var opbakning til ideen - og Realdania træffer endelig afgørelse om støtte i løbet af foråret. Snesevis af projekter i det ganske land har lagt billet ind på støtte, så der er mange der krydser fingrene rundt omkring.

Måske første sted i verden af sin slags Arne Larsen-Ledet er formand for Vrå Beboer- og Erhvervsforening og han skriver blandt andet følgende om Børnenes Jord i Vrå:

Børnenes Jord blev i 1968 skabt af forfatteren Carl Scharnberg og en flok engagerede forældre. Byens børn måtte ikke spille bold i byens park – ej heller på byens stadion, hvor de ville slide græsset af foran målet. Og ved nybyggerier blev der tænkt på veje, biler og parkeringspladser – og ikke legepladser. Børnene var glemt. Scharnberg var en dygtig debattør og skribent, og hans synspunkter blev efterhånden delt af mange. Det endte med, at lærerparret Anna og Jørgen Jensen købte et stykke jord midt i Vrå, og forærede det til byens børn. Det var nyskabende, og det endte med en legeplads, en bygge by og et hus. Det var det første sted i verden, hvor børn juridisk kom til at eje et stykke jord. Det var nytænkning – og det slog rod. Stedet blev hurtigt et frodigt samlingssted for byens børn. Scharnberg og Co lavede naturligt to læresætninger, der blev stedets værdigrundlag: "Man ska' gi' tid til at ha' det sjovt" og "Ingen kan alt, men alle kan noget – og sammen kan vi det hele"