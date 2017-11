Solopræstationer afgjorde topkamp

FODBOLD: Tre mod to og mange farlige situationer udviklede sig sjældent til de åbne målchancer. Alligevel bragede Vendsyssel FF fire kasser ind, da de mandag aften slog Thisted FC i det nordjyske topopgør i 1. division.

Hjørringenserne sejrede med 4-1 og overtog dermed andenpladsen i NordicBet Ligaen. Det kan vendelboerne især takke et langskudsmål fra Emmanuel Ogude og frisparksprojektilet fra Jeppe Illum i slutminutterne for.

- I det hele taget har vi de individuelle kvaliteter til at kunne afgøre kampe på alle tidspunkter. Det er selvfølgelig et stort privilegium som hold, siger Vendsyssel FF’s cheftræner, Erik Rasmussen.

Trænerkollegaen i Thisted FC, som var Erik Rasmussens forgænger i Vendsyssel FF, Joakim Mattsson, deler analysen. For i en kamp hvor begge hold ikke levnede modstanderne mange frie chancer, afgjorde solopræstationerne kampen.

- Jeg synes, vi spillede en god anden halvleg. Som jeg talte, havde de to skud på mål i anden halvleg, og dem sparkede de flot ind begge to. Vi havde en friløber, vi måske skulle score på. Det var ikke et retvisende resultat, men helt klart fortjent, at de vandt, siger thyboernes cheftræner.

Med mandagens sejr rykker Vendsyssel fire point fra Esbjerg fB, der ligger lige uden for de pladser, der giver oprykningsplayoff.

Den yderste af de pladser tilhører i øjeblikket Thisted FC, som med to runder tilbage af efteråret fortsat har tre point ned til de esbjergensiske nedrykkere fra Alka Superligaen.