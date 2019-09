Soloulykke i Vrå: Bilist kommet alvorlig til skade

VRÅ:En bilist er mandag morgen kommet alvorligt til skade ved en ulykke på Vråvej ved Vestre Ringvej i Vrå.

Det oplyser Nordjyllands Politi på twitter.

Alarmen om ulykken skete klokken 07.11, og ifølge tweetet er bilen landet på taget.

Politi og redning er fortsat på stedet. Og en bilinspektør er tilkaldt for at forsøge at finde årsagen til ulykken.

Den mandlige fører af bilen er, ifølge politiets tweet, kommet alvorligt til skade.

Opdateres...

Bilens fører kom alvorligt til skade, oplyser politiet. Foto: Bente Poder