Sommerhus brændt ned til grunden

TVERSTED:Et sommerhus i et sommerhusområde på Folstedvej lidt vest for Tversted brændte sent onsdag aften helt ned til grunden.

Det oplyser vagten hso Nordjyllands Beredskab. Alarmen lød klokken 22.34.

Ilden havde så meget fat, at da brandfolkene fra Falck i Hirtshals nåede frem til stedet, var der ikke andet at gøre end at forhindre branden i at sprede sig til andre sommerhuse i området.

