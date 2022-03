Sommerhus-hygge afbrudt: Pludselig faldt den her ned fra himlen

FURREBY:Lørdag eftermiddag sad Carl Erik Knudsen, hustruen og nogle venner og hyggede sig på terrassen i et sommerhus på Rylen ved Furreby nær Løkken.

Pludselig bemærkede hustruen Inge noget på himlen. Noget flyvende.

- "Der kommer en drone", sagde min kone. Jeg nåede lige at se og høre den, inden den drønede ned i vores hybenplanter kun fire-fem meter fra vores bil. Jeg tænkte, at nu kommer der nok en dreng for at se, om han kan finde sin drone, fortæller Carl Erik Knudsen.

Men ingen dukkede op.

- Man må ikke flyve med sådan en drone over beboet område. Måske er det derfor, ingen har hentet den, siger Carl Erik Knudsen, der betragter det som en legetøjsdrone.

- Vi har snakket med naboerne om, at det ikke er så smart, at sådan en flyver rundt heroppe. Den kunne jo have ramt en person, tilføjer han.

Dronen måler omkring 20 x 20 cm, har kamera og er mærket "Siek 01753". En søgning på nettet viser, at Siek-dronen er en forholdsvis billig type, pris omkring 1300 kr.

Carl Erik Knudsen har i Facebook-gruppen "Løkken hele året" efterlyst dronens ejer, men hidtil forgæves.