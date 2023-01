Sommerhusejere i oprør: - Det skal bare ikke ligge her

NR. LYNGBY: Låg, der smækker, flasker der klirrer og knuses, lugt fra madaffald og mere trafik. Der er bekymring og også vrede i et sommerhusområde på Kaskelotvej og Delfinvej i Nr. Lyngby nord for Løkken.

- De molokker skal bare ikke stå her - lige op af vores grund, lyder det fra Tage og Alice Klim på Kaskelotvej 2.

Det handler om affaldssortering, som Hjørring Kommune er ved at rulle ud hos kommunens 6000 sommerhuse. Mange steder vil det være traditionel, individuel sortering ved de enkelte huse, men andre steder har grundejerforeningen i samarbejde kommunen udpeget placeringer til fælles nedgravede affaldsstationer, der hver kommer til at betjene cirka 80 sommerhuse.

Alice og Tage Klim kæmper for at undgå en affaldsstation klos op af deres grund Foto: Jakob Gammelgaard

Nørre Lyngby Grundejerforening mener, at der er en god placering på foreningens jordlod på hjørnet af Kaskelotvej og Delfinvej lige klos op af Tage og Alice Klims grund - og 10 -15 meter fra deres sommerhus.

- Vi kommer til at høre de låg, der smækker konstant, og så er der lugtgenerne. Det kan ikke være rigtigt og efter vores mening er det heller ikke lovligt, at den skal stå lige her, siger Tage Klim, der henviser til, at den nedgravede affaldsstation ikke vil overholde kravet om 2,5 meter til skel og i øvrigt er det også meget tæt på krydset. Tage Klim tilføjer, at en ejendomsmægler har vurderet, at parrets sommerhus vil falde cirka 100.000 kr i værdi, hvis der placeres en affaldsstation lige udenfor hækken.

Fredag blev der holdt et møde mellem grundejerforeningens formand, flere oprørte sommerhusejere og Hjørring Kommune.

- Placeringen skal selvfølgelig overholde afstanden på ti meter til krydset, men vi mener ikke, at det vil skabe trafikmæssige problemer. Ellers har vi jo lagt det over til grundejerforeningen at finde en egnet placering, siger leder af kommunens materielgård, Tonny Pedersen, der tilføjer, at det andre steder er forløbet uden væsentlige gener og klager, når først affaldsstationen er kommet i drift.

Sommerhus-ejerne, der protesterer over placeringen mener imidlertid , at man i stedet kan øge kapaciteten i en eksisterende affaldsstation på Ulstrupvej - cirka 200 meter derfra.

Der er i forvejen en affaldsstation på Ulstrupvej cirka 200 meter derfra Foto: Jakob Gammelgaard

Det afviser formand for Nørre Lyngby Grundejerforening, Jesper Sønderkjøge:

- Det her er den ideelle placering, og jeg mener, at deres bekymringer er overdrevne. Vi kan ikke forlange, at grundejere her i området skal køre helt over på Ulstrupvej med deres affald, siger Jesper Sønderkjøge.

Der kom ikke en entydig løsning ud af fredagens møde. Kommunen undersøger dog nu, om der kan laves en form for kompromis, hvor affaldsstationen flyttes lidt og der evt. gives en dispensation til en støjskærm.

- Vi har sagt, at vi er villige til at se på sådan en løsning. Vi kunne jo også køre en sag, men det vil jo nok tage to år , siger Tage Klim.