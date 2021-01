Sommerhusområder under lup: - Hvor store må husene så være

HJØRRING:Sagen om byggetilladelsen til et 300 kvadratmeter stort sommerhus i Nørre Rubjerg, vækkede en slumrende bjørn og en heftig debat om sommerhusområdernes lokalplaner og størrelse på husene.

Nu starter Hjørring Kommune så en større undersøgelse af, om der er behov for at ændre lokalplaner og lave nye regler i de enkelte områder. Efterspørgslen efter de større sommerhuse med plads til 20 personer er kraftigt stigende, og derfor er der også et turisterhverv, der bliver skelet kraftigt til.

I Nørre Rubjerg kom det bag på naboerne, at en grundejer ville udnytte lokalplanens bestemmelser fuldt ud, men hvor går grænsen så, spørger borgmester, Arne Boelt.

- Nu må grundejerne forholde sig til, hvor smertegrænsen går. For der er sikkert også dem, der vil se det som et angreb på deres rettigheder og en værdiforringelse, hvis vi fx. vedtager regler om maksimale husstørrelser, siger Arne Boelt.

I nogle områder er der væsentlig højere bebyggelsesprocenter end i Nørre Rubjerg og andre steder er der allerede lavet konkrete grænser for husstørrelsen

Værn om vores område

For grundejerne i Nørre Rubjerg er det vigtigste, at reglerne værner om områdets særlige karakter og naturen, mener medlem af bestyrelsen i grundejerforeningen, Henrik Broe.

- Jeg tror, at de fleste grundejere her vil kunne tilslutte sig en konkret grænse for husstørrelsen. Det kunne efter min vurdering være på mellem 130 og 150 kvadratmeter, siger Henrik Broe.

Der kan imidlertid gå lang tid inden en sådan undersøgelse er færdig I mellemtiden frygter grundejerne, at Hjørring kommune kan finde på at give tilladelse til endnu større huse. Der er nemlig også grunde på 7000 kvadratmeter i Nørre Rubjerg, som ifølge den gældende lokalplan kan bebygges med huse på 700 kvadratmeter.

- Huse af den størrelse vil vi formentlig sige nej til, men der kan komme flere ansøgninger på huse på 300 kvadratmer og det må vi så kigge på, siger fmd. for teknik og miljø, Søren Smalbro (V).