Sommerindbrud: Politi leder efter to mistænkelige mænd

HJØRRING: Hen over weekenden er der blevet begået en række indbrud i Hjørring, og ved et af indbruddene fik et vidne et godt kig på to mistænkelige personer.

De to personer vil politiet nu gerne vil i kontakt med.

Indbruddet skete mellem lørdag og søndag på Mimersvej i Hjørring, hvor indbrudstyve brød et vindue til en villa op og stjal smykker.

I forbindelse med indbruddet så en nabo to mænd forlade området.

To mistænkelige mænd

Mændene beskrives som:

A: Mand, 18-20 år, ca. 180 cm. høj, buttet af bygning og med lyst, nyklippet hår. Han var iført en lys camouflagejakke, blå jeans og bar en sort rygsæk.

B: Mand, 20-30 år, 180-185 cm. høj, tynd af bygning. Han bar en grøn kasket og var iført blå jeans og en mørk jakke.

Politikommissær Lene Madsen fra Nordjyllands Politi i Hjørring vil gerne høre fra folk, der kan have set de to mænd.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.

Kastede noget efter tyve

Udover indbruddet på Mimersvej har der været seks andre indbrud i Hjørring, hvor tyvene er gået efter smykker, computere og kamera.

Ved et af indbruddene blev en beboer overrasket, mens han sov.

Indbruddet skete omkring klokken 04 natten til mandag, hvor beboeren vågnede ved, at der stod to mænd i det værelse, han sov i.

Beboeren kastede noget efter de to tyve, som tog flugten, fortæller Lene Madsen.

Forinden havde tyvene dog allerede stjålet computer og iPad, som det lykkedes dem at få med.

Beboeren nåede ikke at kigge ordentlig på de to tyve, og derfor er signalementet ved dette indbrud begrænset til, at det er to mænd i mørkt tøj.

Den ene formentlig omkring 175-180 cm. høj og med en hættetrøje.