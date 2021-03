Røg væltede ud af ventilationshætter ved brand i tidligere slagterbutik

HIRTSHALS:Masser af røg væltede søndag aften ud af ventilationshætter på den bygning, der tidligere har huset Slagter Winther i Hirtshals. Det var årsag til, at forbipasserende opdagede en brand i bygningen, der er under renovering.

Det fortæller indsatsleder Bo Isaksen fra Nordjyllands Beredskab.

Alarmen om branden indløb klokken 18.15, og et udrykningshold på fem brandfolk og to brandbiler fra stationen i Hirtshals blev sendt til Hjørringgade.

- Da de kom frem kunne de konstatere, at der var ild i en el-installation i loftet i et rum i bygningen, der tidligere har huset Slagter Winther, og som lige nu er under renovering, fortæller Bo Isaksen.

Beboere i fire lejligheder i en sammenbygning med slagteribygningen måtte ud af deres lejligheder, mens brandfolkene arbejdede i slagteribygningen.

Indsatslederen formoder, at ilden er opstået som følge af en kortslutning i en el-installation i loftet.

- Der var kun lige ild i et område på godt en kvadratmeter af loftskonstruktionen, men når el-installationer brænder, giver det en del røgudvikling, og bygningen blev da også en del røg- og sodskadet af den lille brand, konstaterer Bo Isaksen.

Efter knap et par timer kunne brandfolkene returnere til stationen i Hirtshals, mens der forestår et større rengøringsarbejde på Hjøringgade 5, inden renoveringen af bygningen kan genoptages.