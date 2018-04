Spareplan: Botilbud skal lukkes

HJØRRING: Hjørring Kommunes botilbud på Frederikshavnsvej i Hjørring for folk med sociale problemer skal lukkes. Et enigt SÆH-udvalg står bag beslutningen.

Botilbuddet ligger over for Circle K tankstationen på Frederikshavnsvej og ejes af boligselskabet BoVendia, som lejer ud til kommunen.

Baggrunden for lukningen er, dels at SÆH-området skal spare, dels at 8 af de 14 lejligheder står tomme. Kommunen skal både betale for de tomme lejligheder (tomgangsleje), for administrationen af stedet og for de fire deltidsansatte, som er tilknyttet botilbuddet.

- Kommunen giver i stedet de nuværende beboere den bostøtte, de har brug for, og hjælper med at finde et nyt sted at bo, siger SÆH-udvalgets formand, Per Møller (K).

- Det er borgere, som har brug for masser af omsorg, så vi tager os af dem.

Kommunen har kun kunnet finde plads til én af de fire deltidsansatte. Resten siges op, men tilbydes eventuelt barselsvikariater eller anden midlertidig ansættelse. De fire havde i gennemsnit 30 timers arbejde ugentligt.

Kommunen skal nu have en snak med BoVendia med henblik på afvikling af tomgangslejen.

Det forventes, at man kan spare knap 1,8 millioner kroner i 2018 ved lukningen, men fra 2019 vil man kunne spare tre millioner kroner årligt.

Der er nemlig sat 3,2 millioner af årligt til botilbuddet. Da beboerne i fremtiden i stedet skal modtage bostøtte, beregnet til 200.000 kroner årligt, bliver besparelsen altså på tre millioner kroner.

Hvad botilbuddets lejligheder skal bruges til i fremtiden, er endnu uvist.