Sparkede døren ind til lejlighed og røvede 47-årig for armbåndsure og powerbanks

SINDAL:En 25-årig mand er blevet varetægtsfængslet i tre uger, sigtet for et groft røveri mod en 47-årig mand i en lejlighed i Sindal.

Røveriet skete om aftenen 17. august, hvor den 25-årige - ifølge sigtelsen - sparkede døren ind til den 47-åriges lejlighed sammen med en medgerningsmand.

Inde i lejligheden skulle den 25-årige have holdt en kniv for struben af den 47-årige og truet med at stikke ham, hvis han ikke udleverede penge, hvorefter han slog manden i ansigtet to gange og snittede ham i kinden med kniven.

Imens volden stod på, gik medgerningsmanden rundt i lejligheden og tog fire armbåndsure og to powerbanks, som de to mænd tog med sig, da de forlod lejligheden, fortæller anklager Thomas Klingenberg.

Den 25-årige blev anholdt tirsdag i København, og fremstillet onsdag i et lukket grundlovsforhør.

Derfor er den 25-årige forklaring under grundlovsforhøret ukendt for offentligheden, men han nægter sig skyldig i sigtelserne mod ham.

Den 25-årige og offeret havde et kendskab til hinanden, og derfor er der tale om et såkaldt "uegentlig hjemmerøveri"