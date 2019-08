Speciel fangst: Ny klumpfisk i oceanariet

HIRTSHALS: Nordsøen Oceanarium i Hirtshals har fået en ny beboer i sit kæmpeakvarium - endnu en klumpfisk.

Denne gang dog en bette en af slagsen. Foreløbig er den kun på 30 cm og vejer to kilo.

I forvejen har Nordøsen Oceanarium to andre klumpfisk, nemlig en kæmpe på 350 kilo samt en lidt mindre på 75 kilo.

Den lille, ny er netop ankommet. Fredag aften kl. 19.30 blev oceanariets medarbejdere kontaktet af Hirtshals Havn, der havde modtaget et opkald fra kutteren HM 423 "Fru Middelboe". Under vodfiskeri efter rødspætter havde kutteren gjort en speciel fangst - den lille klumpfisk.

Der var derfor et par forventningsfulde medarbejdere, som ventede, da HM 423 lagde til kaj i Hirtshals.

- Det er altid spændende at stå på kajen og vente på at sådan en dyrebar fangst kommer ind. Hvor stor er den, i hvilken kondition, har den skader? Fortæller dykker og formidlingschef Simon Madsen fra Nordsøen Oceanarium.

Klumpfisk i snart 20 år Nordsøen Oceanarium fik første gang en klumpfisk i august 2000, og fisken på 10 kg blev startskuddet til en anderledes formidling af livet i Nordsøen. Siden da har der været flere klumpfisk i akvariet, hvoraf halvdelen har været fanget i danske farvande. Fælles for dem alle har været, at de blev blandt de mest markante fisk på Nordsøen Oceanarium, og mange gæsters favoritter. I kraft af deres særlige position fik klumpfiskene hurtigt en rolle som ambassadører for deres vilde artsfæller, samtidig med at de belyser det unikke og mangfoldige dyreliv i Nordsøen. Kilde: Nordsøen Oceanarium Vis mere mindre expand_more expand_less

Skipper på kutteren fortæller, at klumpfisken blev fanget i det sidste løft lige inden hjemturen, og den lå fint og ubeskadiget ovenpå en masse rødspætter.

- Jeg var med det samme klar over, hvad det var, og fik hurtigt fisken i en balje med vand, så den kunne holde sig i live. Vi kaldte havnen og fik dem til at kontakte Nordsøen Oceanarium. Det er da sjovt at fange sådan en speciel fisk, udtaler skipper Allan i en pressemeddelelse fra Nordsøen Oceanarium.

Den specielle fisk blev hurtigt transporteret til oceanariet og sat ud det store akvarium. Nu starter arbejdet med at vænne den til at spise foder fra en dykkers hånd.

- Den manøvre har vi prøvet flere gange før, men stor succes, så vi håber det går ligeså godt med denne nye lille fyr, siger Simon Madsen og tilføjer:

- Vi har før set. at en ny fisk kopierer de andre klumpfisks adfærd. Det håber vi også at denne gør, så vi hurtigt kan få noget mad i den.